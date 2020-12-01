محمد صبحي: أحترم أي موظف يقول "شغلي 8 ساعات ومش هقعد دقيقة زيادة"

قال الفنان محمد صبحي، إنه يّجب على المواطنين بذل أقصى ما في وسعهم من أجل تقدم الدولة، ويجب على الجميع أن يعتقدوا بأن دورهم لن ينتهي حتى الوفاة، "أنا عن نفسي بقول دوري مش هينتهي لحد ما أموت ولازم أعمل حاجة، ده بيخليني ألاقي نفسي بتحرك ببطء وعاوز بلدي تجري بسرعة".

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن عقاب الموظف الياباني أن يظل في منزله يومين ويأخذ أجره، "ده بالنسبة له عقاب، رغم أنه بيأخذ أجره، احنا هنا بندور على أجازة"، موضحًا أنه يحترم أي موظف يقول "شغلي 8 ساعات.. مش هشتغل دقيقة زيادة".

وأوضح الفنان، أنه كان يُصور مسلسل النمس في لندن مع صفوت الغطاس، وكان الديكور باقي فيه مشهدين فقط، كان يوم جمعة وتاني يوم السبت والأحد إجازة، "جه قالي يا صبحي انت بقيت حبيب المخرج والمصورين، أقنعهم يقعدوا بس زيادة ساعة واحدة بس وهدي لكل واحد 100 جنيه استرليني، كان مبلغ وقتها".

وتابع: "تكلفة الديكور كانت غالية والغطاس خايف يتكلف ده كله تاني عشان مشهدين، وشوية قالي اعرض عليهم 200 جنيه استرليني لكل واحد، لحد ما وصل لـ 500 جنيه استرليني، وبرضوا رفضوا، والراجل قالي أنا الساعة خمس وثانية ملك مراتي وولادي وملكي، أنا اشتغلت الساعات بتاعتي تمام، آسف".