محمد صبحي: اتحرمت من أمنيتي الوحيدة.. ودخلت معهد التمثيل صدفة

قال الفنان محمد صبحي، إن أمنيته الوحيدة التي حُرم منها هي "الباليه"، حيث كانت تشكل حلم حياته وعشقه الوحيد، كما أنه كتب في مذكراته أنه ينتظر اللحظة التي يصعد فيها إلى المسرح كباليه، لافتا إلى أنه كان يحب عزف الكامانجة ورقص الباليه، ولكن بسبب حصوله على المركز الثاني في عزف الكمانجة على مستوى المدارس الإعدادية "زعلت منها ورمتها".

وأضاف "صبحي"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بعدما تخرج في الثانوية العامة تقدم لأكاديمية الفنون للالتحاق بقسم الباليه، "الموظفة قالتلي أنت بتهرج؟ المفروض كنت تيجي وأنت بلبالباتوز، قولتلها يعني مفيش أي محاولة، فردت مفيش، وروح عندك معهد السينما أو معهد الفنون المسرحية".

وتابع: "أنا روحت معهد الفنون المسرحية صدفة، وعملت حكاية التمثيل دي هواية أغيظ الكمانجة اللي فشلت فيها، وملحقتش البالية، وبعد ما اتشهرت شوية وبقى معايا فلوس، عملت مسلسل النمس في لندن بفلوسي، واشتريت أعظم كمانجة، وجبت واحد اسمه طوني يعملني نوتة في سنة ونص".

وتطرق صبحي لمشكلة الزيادة السكانية، قائلا إن كل بيت في مصر زمان كان يحتوي على بيانو، بما فيها البيوت الفقيرة، وشاهد هذا بعينه في شبرا، معقبا: "الأب والأم متربوش أصلا وبيخلفوا بالـ12 والـ13 بمتوسط 8 أولاد، دول هيعملوا إيه ويربوا أولادهم إزاي؟".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص المتمسكة بتقاليدها وقيامها، ولا ترى وجود تناقض بين استخدامها للتكنولوجيا وتقبيل يد والديها، والبعض الآخر يعيشون في وهم بسبب الواقع والحياة الافتراضية، "لو الواحد بعد نفسه عن الحاجات دي أسبوع وانا عملت كدة فعلا اكتشفت إزاي كنت ممتهن نفسي".