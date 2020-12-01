5 رسائل من وزيرة الهجرة لأبناء المصريين في الخارج.. خير سفراء لنا

وجّهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصرين في الخارج، رسائل لأبناء المصريين بالخارج، والمشاركين ضمن مبادرة اتكلم عربي، التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الهوية الثقافية المصرية والعربية لأبنائنا المصريين بالخارج، من الجيل الثاني والثالث والرابع، وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية، مؤكدة أنّ رعاية الرئيس للمبادرة، تحقق نقلة نوعية وتزيدها ثقلًا كبيرًا، كما أنّها تأكيد لدعم جهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

ويرصد التقرير التالي رسائل الوزيرة للأطفال المصريين في الخارج، كما يلي:

1. انتماء الأطفال لوطنهم والربط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، من خلال نشر العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، والتذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها، مثل: 6 أكتوبر، شم النسيم، أحد السعف، شهر رمضان، وغيرها من المناسبات المصرية الأصيلة، مع شرح للعادات والتقاليد والمفاهيم المرتبطة بها، وإعداد فعاليات للتواصل مع أبنائنا والحديث معهم مباشرة عن طريق وسائل التواصل الحديثة، في ظل انتشار جائحة كورونا.

2. تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية يسهل على أبنائنا التعامل مع أهاليهم في مصر، خلال وجودهم أثناء بإجازاتهم مع أسرهم وكذا الشارع المصري، وألا يجدوا صعوبة في التواصل، ما يعمق ولاءهم وانتماءهم، لأن اللغة بالأساس جسر التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم.

3. تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها بالخارج عن الدولة المصرية، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري.

4. تعليم أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع من المصريين بالخارج، اللغة العربية واللهجة المصرية، من خلال نشر العديد من المصطلحات العربية والمصطلحات الموجودة في اللهجة المصرية البسيطة.

5. تحصين أبنائنا ضد المعلومات المغلوطة، ما يجعلهم حائط صد وخط دفاع أول عن الدولة المصرية، إضافة إلى أنّهم خير سفراء لنا في الخارج.