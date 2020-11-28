وزيرة الهجرة تثني على هدى المراغي لفوزها بأرفع وسام كندي: تستحق الكثير

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين الخارج، الدكتورة هدى المراغي، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا وإحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، لحصولها على "وسام كندا"، والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، مشيرة أنها فخر لمصر وكندا معا.

وأجرت مكرم، اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة هدى المراغي وزوجها الدكتور وجيه المراغي لتهنئتهما، قائلة إنَّ شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الخارج يتحقق دومًا مع كل إنجاز يحققه علماء مصر حول العالم، واليوم الفخر مضاعف للمصريين والكنديين أيضًا، لأن الدكتورة هدى المراغي هي السيدة المصرية الوحيدة في كندا -وسط 114 مرشحًا آخرين- التي تحصل على هذا الوسام وذلك منذ إقراره رسميًا هناك عام 1967.

وتابعت: "الدكتورة هدى تستحق الكثير فهي تعشق مصر وتترجم هذا الحب والانتماء دائمًا إلى دعم لوطنها في كل مجالات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في العمل على مشروعات مصرية عبر سلسلة مؤتمرات ومؤسسة مصر تستطيع"، لذلك فهي وزوجها الدكتور وجيه المراغي سيشاركان في فعاليات وندوات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" للاستفادة من علومهما وخبراتهما في مجال الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر.

كما تقدمت وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لدكتور وجيه المراغي مدير مركز أنظمة التصنيع الذكي في جامعة وندسور، وعضو في مجلس الاعتماد الهندسي الكندي، علي حصوله على وسام الشرف PEO 2020 الكندي.

وكان قد صدر بيان أمس، الجمعة 27 نوفمبر، من الحاكم العام بالعاصمة الكندية أوتاوا، بحصول الدكتورة هدى المراغي على "وسام كندا" الشرفي، ومن المقرر أن تجرى مراسم تقلدها الوسام في وقت لاحق.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتورة هدي المراغي أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور هناك، والتحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة، كما أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.