الهجرة توضح سبب تغيير اسم مبادرة "اتكلم مصري" لـ"اتكلم عربي"

أوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّه جرى تغيير اسم مبادرة "اتكلم مصري"، إلى "اتكلم عربي"، باعتبار اللغة العربية الرسمية للدولة، وتعكس أهداف المبادرة والروابط بين لغتنا الرسمية، والثقافة المصرية والقومية العربية.

وتابع الوزارة، بأنّه جرى تنظيم أول معسكر يحمل اسم "اتكلم عربي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة، وحرصه على دعم جهود الوزارة في التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث في مصر في كل المجالات، وهو المعسكر الرابع في سلسلة معسكرات "اتكلم عربي".

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2019، وجرى إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.

وبيّنت الوزارة للأطفال، أنّ الشعب المصري يد واحدة، وأنّ مصر بلد حضارته عظيمة، يتمتع بوجود بحرين وثروات طبيعية هائلة، وأنّ الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية وطموحاتها، وكذلك الأطفال وذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنّ أبناءنا بالخارج جزء من مصر مهما بعدت المسافات.

وفي سياق متصل، حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على التحدث باللغة العربية مع الأطفال، موجّهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، لدعم الهوية المصرية، موجّهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزراة لابناء الجيلين الثالث والرابع من أبناء المصريين بالخارج، والتي يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ويمكن للراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك.