إصابات كورونا في العالم تتجاوز 62.84 مليون.. والولايات المتحدة تتصدر

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، أن أكثر من 62.84 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأعلى في عدد الإصابات وإجمالي الوفيات:

- الولايات المتحدة: الوفيات 266828، الإصابات 13373045.

- الهند: 137139، 9431691.

- البرازيل: 172833، 6314740.

- روسيا: 39895، 2295654.

- فرنسا: 52731، 2222488.

- إسبانيا: 45069، 1648187.

-المملكة المتحدة:58448 ،1629657.

- إيطاليا: 55576، 1601554.

- الأرجنتين: 38473، 1418807.

- كولومبيا: 36584، 1308376.