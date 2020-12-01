انتهت المهلة الأخيرة.. مصير الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المهلة الأخيرة التي حددتها الوزارة لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية من أجل سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 قد انتهت أمس الإثنين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الإجراءات التي بدأت تتخذها المدارس الخاصة والدولية بداية من اليوم هي إرسال إنذار لولي الأمر وإعطائه مهلة لمدة أسبوعين، وإذا لم يسدد ولي الأمر قيمة القسط الأول، سيتم إنذاره مرة أخرى وإعطائه مهلة أخيرة لمدة أسبوعين أخرين.

وتابع المصدر بأنه في حال عدم سداد ولي الأمر قيمة القسط الأول من المصروفات بعد انتهاء المهلتين الإضافيتين، تتخذ إدارة المدرسة التابع لها الطالب الإجراءات القانونية تجاهه وفقًا للعلاقة التعاقدية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، وهي رفع اسم الطالب من المدرسة المقيد بها وإلحاقه بمدرسة أخرى حكومية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يحفظ حق الطالب في التعليم، لافتا إلى أن ولي الأمر سيظل مُطالب بتسديد المبالغ المالية المتأخرة عليه والمتعلقة بالقسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الجاري.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا وأرسله إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات المختلفة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، والذي نظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، وحدد المواعيد الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية سواء الخاصة بالعام الدراسي الماضي 2019/2020، أو القسط الأول من العام الدراسي الحالي.

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021 في 17 من أكتوبر الماضي، ظهرت العديد من الأزمات في بعض المدارس الخاصة والدولية بشأن عدم دفع عدد من أولياء الأمور المصروفات الدراسية، سواء بعض حالات حرمان الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من حضور الحصص الدراسية في الفصول، أو تذنيب طالبة لم تدفع المصروفات، أو مشادات كلامية وبالأيدي بين صاحب مدرسة وعدد من أولياء الأمور.