وزير التعليم: إغلاق المدارس مش على الترابيزة دلوقتي خالص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدراسة مستمرة والعام الدراسي يسير بصورة جيدة، وإن التقارير الواردة من مديريات التعليم والصحة لا يوجد فيها شيء يدعو إلى القلق.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كل يوم بنزود الإجراءات الاحترازية ونحاول الحفاظ على كل أعضاء المنظومة، وكثيرون ممن يكتبون على السوشيال ميديا يستخدمون 4 كلمات الإغلاق والحذف والتعطيل والأبحاث، ودول بتوع حد مش عاوز تعليم".

وتابع، أن وظيفة الدولة هي إتاحة التعليم والتقييم العادل، وهو ما بذلت بسببه جهدا مضاعفًا في فترة انتشار جائحة كورونا: "نتخذ كل الإجراءات والتدابير الصحية، ولو كل هذا الأمر لا يكفي ولي الأمر للاطمئنان، فإنهم يمكنهم تعليم أبنائهم بنظام المنازل، أو إعادة السنة بالكامل دون أي أذى للطالب، ولا يمكن لأي دولة أن توفر اختيارات أكثر من ذلك، وإغلاق المدارس سيكون جزءً من خطة الدولة ككل في الإغلاق.. وده مش على الترابيزة دلوقتي خالص".

وواصل: "تابعت مقاطع فيديو على موقع يوتيوب بعناوين مثل تصريحات صادمة من وزير التعليم حول عقد امتحانات الترم وكنا فاكرينه هيعمل لنا أبحاث وهيلغي الامتحان، ودي لغة حد بيتفادى التعليم".