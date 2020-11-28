قبل انتهاء المهلة الأخيرة.. الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك بعض الفئات من الطلاب يتم استثنائها من دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للعام الدارسي 2021/2020، سواء إعفاء نهائي بقرار من وزارة التربية والتعليم، أو تخفيض في قيمة المصروفات، وفقًا للائحة المدرسة الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت انتهاء المهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 بالمدارس الخاصة والدولية بعد غد الاثنين الموافق 30 من نوفمبر الجاري.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه يتم إعفاء الطلاب من أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من دفع المصروفات الدراسية كاملة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال هذا العام.

وتابع "بدوي" أن المدارس الخاصة تقدم تخفيضات في قيمة المصروفات الدراسية للعديد من الفئات أيضًا، ويتوقف تحديد الفئات وقيمة التخفيض في المصروفات حسب اللائحة الداخلية لكل مدرسة خاصة، ويأتي من ضمن تلك الفئات أبناء الأرامل، أو أبناء بعض من ذوي القدرات الخاصة، أو تخفيض في قيمة المصروفات إذا التحق شقيقين أو أكثر بنفس المدرسة.

وأشار رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى بعض الفئات والحالات الأخرى التي يتم فيها تخفيض المدرسة لمصروفات الطالب تتوقف على حالة ولي الأمر، وعلى سبيل المثال هناك بعض المدارس تعفي الطالب من قيمة المصروفات كاملة إذا توفى والده أثناء دراسته بالمدرسة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء أمور الطلاب، وذلك فيما يخص تحديد المهل الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية لكل من العام الدراسي الماضي 2020/2019، والقسط الأول من مصروفات العام الدراسي الحالي 2021/2020.