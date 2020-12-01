الري تستعد لمناقصة عالمية لطرح مشروع قناطر ديروط الجديدة الثلاثاء

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لقاء مع السفير الياباني في القاهرة نوكا ماساكي، شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأكد عبدالعاطي، أنّ التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة، شهد تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، وجرى مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة.

وأوضح أنّه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية الثلاثاء المقبل، لافتا الى أنّ مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري لزمام مساحته نحو 1,50 مليون فدان في 5 محافظات: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة.

وأضاف أنّ المشروع يوفر منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس، ويأتي المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية، وهي قناطر: اللاهون، حسن واصف، الجيزة، مازورة، ساقولا، ومنشأة الذهب.

ولفت الوزير إلى أنّه استعرض مع السفير الياباني، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، ويلبي طموحات الدول في التنمية.