سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في مصر.. يواصل استقراره

شهدت العملة الأمريكية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، لليوم الثاني على التالي، بعد تذبذب طفيف بين ارتفاع وانخفاض في سعر العملة خلال الأيام الماضية، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة، متوسط سعر الدولار في بدء التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، لامس الدولار أمس أدنى مستوى له خلال ما يزيد على عامين، ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو الماضي، بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول اللقاحات إلى بيع المستثمرين الدولار.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 0.1% إلى 91.707 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018.

وبلغ الدولار النيوزيلندي الشديد التأثر بالمخاطر أعلى مستوى في عامين ونصف العام، ويتجه صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة المئوية في 7 سنوات.

وارتفع اليورو والدولار الأسترالي قليلًا وصولًا إلى ذروة 3 أشهر، وذلك رغم أنّ تحركات العملات كانت محدودة، إذ تلتقط الأسهم العالمية أنفاسها في نهاية أكبر ارتفاع شهري مسجل على الإطلاق.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3325 دولار، وارتفع بنسبة 3% تقريبًا أمام الدولار منذ بداية الشهر، إذ يراهن المستثمرون على إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات.

وهبط مؤشر الدولار بنحو 2.5% في نوفمبر الحالي، إذ تحمّس المستثمرون لنتائج التجارب الواعدة للقاحين رئيسيين محتملين، قد يكونا سببا في القضاء على وباء فيروس كورونا. والدولار منخفض بنحو 11% عن ذروة مارس الماضي عند 102.990 نقطة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه المصري، إذ استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 20.83 جنيه، وسجّل اليورو أعلى سعر للشراء في بنوك عودة، والمصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي بـ18.66 جنيه.