مصدر حكومي: 160 ألف موظف قد يواجهون مشاكل اقتصادية بعد حظر الندب

حالة من الارتباك الشديد أصابت أكثر من 160 ألف موظف حكومي، يعملون بالجهاز الإداري للدولة، منتدبون من جهاتهم الحكومية الأصلية إلى جهات أخرى، وذلك بعد قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بـ"حظر الندب" لأي من موظفي الدولة لمدة تزيد على 4 سنوات لذات الجهات التي تم ندبهم إليها سابقا.

وكشف مصدر حكومي مسئول أن هناك أكثر من 160 ألف موظف منتدبون من جهاتهم الأصلية إلى جهات عمل أخرى بالجهاز الإداري للدولة، سيواجهون مشاكل متنوعة اجتماعية وآسرية واقتصادية، بعد انتهاء مدة الندب الكلية، وعدم تجديد الندب لهم.

وأوضح أن كثير من هؤلاء الموظفين انتدبوا لظروف اجتماعية وآسرية واقتصادية، مثل نقل محل الإقامة والسكن وإلحاق الأبناء بمدارس في نطاق جهة الانتداب، ومعنى عودتهم للعمل الأصلي يحدث ارتباكا كبيرا في جميع هذه النواحي التي قد تضطر البعض منهم للحصول على إجازات بدون مرتب، والبعض الآخر إلى السفر مسافات طويلة أو التنقل بين المحافظات.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.