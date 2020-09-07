"تعليم المنوفية" تفتح باب الندب المؤقت لمدرسة مياه الشرب بقويسنا

قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن المديرية أعلنت فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، بقويسنا، عن طريق الندب المؤقت بناء على ماورد للمديرية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وأضاف سويد، أنه ينبغي على الراغبين في شغل تلك الوظائف عن طريق الندب المؤقت، تقديم طلباتهم معتمدة من إدارة المدرسة التي يعمل بها المتقدم مرفقًا بها بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتسلم الطلبات بقسم التعليم الفني بديوان الإدارة في موعد أقصاه الخميس الموافق 25 / 9 / 2020.

وسوف يتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف الموجودة بالجدول المرفق يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر.