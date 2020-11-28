"التنظيم والإدارة": رصدنا جهات تفصل موظفيها المنتدبين خارجها

علق الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إصداره قرارًا بالتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، بعد رصده عدم تيسير الإجراءات الخاصة بنقل الموظفين إلى الوحدات المنتدبين إليها رغم مرور المدة المحددة.

وقال "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"on" ، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، إن قرار إنهاء الانتداب مبني على أساس قانون الخدمة المدنية الذي صدر عام 2016، إذ حدد مدة الندب الكلي ما بين الجهات الحكومية المختلفة بـ4 سنوات، بعدها ينتقل الموظف إلى الجهة المنتدب إليها أو يعود إلى عمله.

وأضاف، أنه في ظل ظروف تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وصعوبة الانتقال بين المحافظات الأخرى، انقضت المدة، ما دفع الجهاز إلى إصدار كتاب دوري رقم 3 لسنة 2020 في سبتمبر الماضي لتوضيح طريقة حساب المدد الزمنية للسنوات الأربع، كان شرطها أن يبدأ بتاريخ 2 نوفمبر من عام 2016 وهو اليوم الذي شهد صدور قانون الخدمة المدنية.

وتابع: "أصدرنا الكتاب الدوري رقم 4، ونص على عدم انتداب الموظفين حتى بعد تمام مدة السنوات الأربع حفاظًا على شمل الأسرة المصرية واستمرارها، طالما استمرت حاجة العمل في الجهة المنتدب إليها، خاصة أن الجهة الأصلية لن تكون في حاجة إلى الموظف الذي أنتدب للعمل خارجها بعد مرور 4 سنوات على مغادرته لها".

وأوضح: "رصدنا أن بعض الجهات المنتدب إليها الموظفون، عندما يتمون مدة الأربع سنوات ولا يعودون إلى عملهم مرة أخرى، فإنهم يفصلونه للانقطاع، رغم عدم انقطاعه وأنه مستمر في العمل لدى جهة أخرى، ونطالب الجهات المنتدَب إليها التيسير على الموظفين وعدم إنهاء انتداب الموظفين، وأن يصبروا في التعامل مع الموظفين، ومن حق الموظف أن يطلب إنهاء انتدابه والعودة إلى جهته الأصلية".