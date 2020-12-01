وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للتصويت في إعادة انتخابات النواب

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تبدأ يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكدت مكرم أن عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

وأضافت أنّ الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس البرلمان الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وأشادت بحرص المواطنين جميعا على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى أهمية مجلس النواب لكونه يضم المتخصصين وأهل الخبرة والعلم المنوط بهم التشريع ومراقبة الحكومة، إذ حرصت الدولة المصرية على تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أكبر عدد -من إجمالي عدد المقاعد- للمرأة ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.

يذكر أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تابعت خلال المرحلتين الأولى والثانية مشاركة المصريين بالخارج في التصويت، وقد تلقت صورا لمشاركتهم، فضلا عن أنه لم يرد أية شكاوى أو مشكلات وإنما بعض الاستفسارات، ما يعكس نجاح تجربة البريد السريع في استخدامه بالاستحقاقات الدستورية.

وشددت مكرم على أن المصريين بالخارج والداخل كعادتهم، دائما ما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014، لذلك فإنهم قاموا بتلبية النداء ونزلوا للتصويت، مدركين تمامًا واجبهم تجاه وطنهم الذي يواجه تحديات مختلفة على كافة الأصعدة.