محافظ الغربية ونائبه يهنئان رئيس جامعة طنطا الجديد

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، التهنئة للدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا.

وقال محافظ الغربية، إن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، يمتلك رؤية طموحة فى النهوض بالجامعة استكمالا لمسيرة العطاء لمن سبقوه ، مشيدًا بالكوادر العلمية والبحثية وأساتذة جامعة طنطا الأجلاء، فضلًا عن الباحثين الواعدين من الأساتذة الشباب فى مختلف المجالات، مؤكدا استعداد المحافظة لأي تعاون مع جامعة طنطا .

وأعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن سعادته بالتهنئة، مشيرًا إلى استعداد الجامعة للمشاركة في خدمة كافة القطاعات وتقديم أوجه الدعم بما يخدم المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، لمحافظ الغربية ونائبه، بحضور كل من الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة طنطا لشئون الدراسات، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد محجوب رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة طنطا.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمود أحمد زكى محمد رئيسًا لجامعة طنطا.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمود زكي حصل على درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة في عام 1987، ودرجة الماجستير في عام 1992 ثم درجة دكتوراة الفلسفة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم المستشفيات في عام 1995.

تدرج الدكتور محمود زكي في الوظائف العلمية، حيث عُيّن مدرساً للعمارة والتصميم المعماري فى عام 1995، ثم أستاذًا مساعدًا بقسم الهندسة المعمارية في عام 2000، ثم أستاذًا للعمارة والتصميم المعماري فى عام 2006.

شغل " زكي" العديد من المناصب الإدارية بكلية الهندسة جامعة طنطا، حيث تولى رئاسة قسم الهندسة المعمارية اعتباراً من عام 2011 حتى يناير 2019، وعضوا باللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدون بالمجلس الأعلى للجامعات، اعتباراً من عام 2013 حتى 2017، ليشغل بعد ذلك منصب عميد كلية الهندسة جامعة طنطا منذ يناير 2019.

ويعد الدكتور محمود زكي أحد الاستشارين الدوليين للعديد من الجهات والمنظمات الدولية منذ 2006 في مجال تصميم وتخطيط المستشفيات ودراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع الكبري وتطوير إدارة الأعمال، وله العديد من الأبحاث المنشورة فى الدوريات المحلية والإقليمية والدولية، وترأس عدة مؤتمرات محلية ودولية.