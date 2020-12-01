"الوحدة الأفريقية": مصر نفذت الحماية الاجتماعية لـ"العمالة" في أزمة كورونا

أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، أن مصر أدركت مبكرا خطورة فيروس كورونا وتداعياته وأثاره على العمال؛ إذ دعت المنشأت كافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة العمال، وتقرر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارتي القوي العاملة والتخطيط، ودعم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لصرف إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة خلال فترة الجائحة.

وعقدت نقابات الاتحاد العام لـ"عمال مصر" العديد من المفاوضات الجماعية مع مؤسسات القطاع الخاص، للحفاظ علي مكتسبات العمال، بالاضافة إلى حملات التوعية.

وأوضح البيان الصادر اليوم عن اتحاد العمال، أن مداخلة محمد وهب الله جاءت في اجتماع المجلس التنفيذي عبر زووم نظمته منظمة الوحدة النقابية الأفريقية أمس، بمشاركة فرنسيس أتولي، رئيس "منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، واتحاد عمال كينيا"، وأرزقي مزهود، الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وأعضاء المجلس التنفيذي.

وأضاف محمد وهب الله: "يأتي اجتماع اليوم في وقت يمر فيه العالم بأزمة صحية خطيرة، هي أزمة كورونا التي تهدد اقتصاد دولنا الأفريقية، وتؤثر بشكل مباشر على العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وعمال القطاع الخاص الذين تعرضوا لخطر البطالة والتسريح وخفض الرواتب"، منوها إلى أنه "في قارتنا السمراء وفقا لتحذيرات مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية بأن أفريقيا تواجه الآن لحظة حاسمة في حربها على تفشي جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع أعداد الوفيات على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات خلال الـ3 أشهر الماضية".

وجاء في مداخلة "وهب الله"، أن مصر أدركت خطورة هذا الوضع على العمال، وجرى تنظيم حملات واسعة في المحافظات للتوعية بالعمل الحر والمشروعات الصغيرة، التي نظمها اتحاد شباب العمال؛ إذ أكدت اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة التابعة للاتحاد على الجهود المبذولة الهادفة إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأنهى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر مداخلته قائلا: "وعلى هذا النحو فإننا كنقابات عمالية أفريقية علينا الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة، وعلينا دورا ومسؤولية كبيرة نحو توعية عمالنا، والتواصل معهم بشكل مستمر، من أجل التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة، ومساعدتهم في التغلب على مختلف التحديات والعوائق التي تواجههم في أماكن عملهم".

وأضاف "وهب الله": و"نتمني أن نتمكن خلال العام المقبل من الترحيب بقادة المنظمة على أرض مصر، خلال استضافة المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، لإجراء مزيد من المناقشات والمباحثات بكل ما يخص مشاكل الطبقة العاملة في أفريقيا"، معلنا التضامن مع الحركة العمالية السودانية من أجل حقها المشروع في العودة للعمل بجانب أطراف الإنتاج بحرية ودون تدخل، من أجل أن تستمر في دورها في التنمية والدفاع عن حقوق العمال المشروعة.