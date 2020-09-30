المحافظ يفتتح أول مخبز بلدي بمدينة أسوان الجديدة

تلبية لمطالب أهالي مدينة أسوان الجديدة افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أول مخبز بلدي بالمدينة بطاقة 12.5 ألف رغيف عيش يوميًا ويقع على مساحة 150 م 2، وذلك بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ترخيص المخبز الجديد لتخفيف العبء عن كاهل أهالي وسكان المدينة وسد احتياجاتهم من رغيف الخبز بالشكل المطلوب.

وأكد اللواء أشرف عطية على دعم المحافظة للمجتمعات العمرانية الجديدة من أجل تحقيق التوسع في أنشطة الإسكان والخدمات والبنية التحتية للخروج من مدينة أسوان القديمة إلى غرب النيل، حيث أنه من المخطط فتح مخابز بلدية أخرى ومجمع استهلاكي لتوفير السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة من التنمية والاستثمار، وخاصة تفعيل إنشاء المنطقة الاستثمارية الحرة بمساحة 187 فدانًا وستضم 160 مشروعًا لتوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب، وهو الذي يتواكب مع تنفيذ مشروع الشريط النهري على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانًا، مضيفًا أن هناك مخططًا لنقل مبنى المحافظة ودواوين المديريات الخدمية والهيئات إلى مدينة أسوان الجديدة على غرار ما سيتم في العاصمة الإدارية، وذلك لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين من جودة الخدمات مع الحصول على سكن ملائم في ظل الطفرة غير المسبوقة لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بجولة ميدانية بمدينة أسوان الجديدة شملت بعض المباني الخدمية رافقه خلالها العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز المدينة، علاوة على المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين.

وأثناء الجولة استمع المحافظ لشرح من المهندس أحمد رشاد والذي أوضح بأنه جارٍ تم 43 مبنى خدمي من بينها محطات وقود ومدارس وملاعب ووحدات صحية وإسعاف ومستشفى بطاقة 158 سريرا ومراكز تجارية ومرور ونقطة شرطة وإطفاء والبريد، علاوة على أنه تم الانتهاء من تنفيذ 294 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من إجمالي 336 عمارة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، فيما تم تخصيص 4825 وحدة للمستحقين، ولفت أحمد رشاد بأنه جارٍ تنفيذ مشروع الشريط النهري باستثمارات 950 مليون جنيه والذي يضم 128 فيلا كاملة التشطيب بالقريتين الأولى والثانية بتكلفة إجمالية 490 مليون جنيه، بجانب مشروع الممشى السياحي الجاري تنفيذه بطول 1500م.ط، بالإضافة إلى مشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم لتكون واجهه مباشرة على كورنيش النيل تضم بازرات سياحية ومحلات تجارية وكافيهات ومسارات حركة للمشاة وبرجولات خشبية وأماكن انتظار للسيارات، فضلاً عن مشروع المسرح الروماني بمساحة 5 أفدنة.