250 جنيهًا حافز شهري لموظفي تحديث الملفات بالحكومة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا بأن يصرف حافز شهري قدره 250 جنيها، لمن يرشح من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، بواقع موظف واحد بكل وحدة، وبحد أقصى موظفين اثنين حسب الحاجة، استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15، المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر عام 2018، على منظومة الحوافز لمسؤولي تحديث الملفات الوظيفية، بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

الصرف يتم باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه

ووفقا للقرار، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان له اليوم، أن الصرف يتم باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه، ويتولى الموظف المسؤول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليه بها من قبل الجهاز، أهمها تحديث ملفات الموظفين، وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة.. أو غيرها.

ويخضع مسؤولي تحديث الملفات الوظيفية عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم.

جدير بالذكر أن الجهاز نظم عدة ورش عمل لتدريب مسؤولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وسلم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلي السادة الوزراء، عقب الاننتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.