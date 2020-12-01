فنادق الغردقة تستعد للاحتفال بالكريسماس وتواجه كورونا بإجراءات وقائية

تستعد فنادق الغردقة السياحية للإحتفال بأعياد الكريسماس من المقرر لها، الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على القطاع السياحي وتسببت في تراجع نسب الإشغال بالفنادق، وشرعت فنادق الغردقة في تعليق الزينة وتزيين الطرقات بالأنوار و"بابا نويل" وشجرة الكريسماس.

وكشف أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن الفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر شهدت انخفاضا ملحوظا في نسب الإشغال ووصلت إلى 10% في بعض الفنادق، نتيجة قرارات عدد من الدول الأوروبية بإعلان الغلق ووقف حركة الطيران بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفي المقابل شهدت مدينة الغردقة ارتفاعاً محدوداً في نسب الإشغالات السياحية من قبل عدد من الجنسيات الأوربية هي بولندا و أوكرانيا و بيلاروسيا وصربيا والتشيك.

وأشار عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، إلى تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على قطاع السياحة وانخفاض عدد الرحلات السياحية إلى المدن المصرية مؤكدا أن عددا من الفنادق أعلنت انخفاض نسب الأشغال إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ظاهرة لم تحدث من قبل، ما أدى إلى منح العاملين بالفنادق السياحية إجازة لحين تحسن الأوضاع، موضحا أن الإحتفال بالكريسماس هذا العام سيقتصر على عدد قليل من الفنادق التي تحظى بنسب إشغالات محدودة.

و كشف "عثمان" أن مطار مرسي علم الدولي، من المقرر أن يستقبل ثلاث رحلات طيران أسبوعيا من التشكيك إبتداء من ١٩ ديسمبر الحالي و تستمر حتي مارس ٢٠٢١ بالإضافة إلى رحلة طيران من سويسرا وأكروانيا ورحلتين من بولندا بمعدل سبعة رحلات أسبوعيا ومن المتوقع زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

ولفت إلى أن مطارات مرسي علم والغردقة استقبلت ما يقرب من نصف مليون سائح زاروا المدن المصرية السياحية منذ شهر يوليو الماضي من عدة دول أجنبية من جنسيات مختلفة تزامناً مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران مؤكدا إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.