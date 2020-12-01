رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضا فنيا لمراكز تدريب الفنون التشكيلية

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، معرضاً فنياً لمراكز تدريب الفنون التشكيلية لطلاب الجامعة بالقرية الأولمبية، بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، ومحمد جمعة، مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن المعرض الفني يأتي في إطار حرصه على دعم ورعاية الأنشطة الطلابية بالجامعة وتشجيع الطلاب الموهوبين والمتميزين فى كافة المجالات بما يضمن تكامل الخدمات التى تقدمها الجامعة والتي تتنوع ما بين تعليمية وصحية اجتماعية وثقافية ورياضية وفنية، وأشاد رئيس الجامعة بما شهده فى المعرض من أعمال فنية مميزة تعكس موهبة الطلاب وثقافتهم الفنية فى محاكاة بعض الأعمال الفنية الشهيرة لأبرز الرسامين العالميين .

من جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن المعرض الفني ضم أكثر من 40 عملاً فنياً ما بين لوحات فنية وتصوير وأشغال فنية، لعدد من طلاب الجامعة بمختلف الكليات من المتدربين لمراكز تدريب الفنون التشكيلية بالقرية الأولمبية الذي يقدم خدمة تدريبية للطلاب الموهوبين فى مجال الرسم والأشغال الفنية، تحت إشراف الدكتور وجدى رفعت، عميد كلية التربية النوعية ومستشار النشاط وعز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وشيرى وجدى مسئولة النشاط.

وأضاف أن الطلاب المشاركين بأعمالهم الفنية، شاركوا أيضًا فى وقائع الموسم الثالث من مهرجان مراكز الفنون بالجامعات والذي انعقد بمدينة الإسكندرية فى أكتوبر الماضي 2020 والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث على التوالى بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية .