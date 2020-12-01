تعميم التصحيح الإليكتروني بكليات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اعتماد مجلس الجامعة توصية مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن الموافقة على تعميم التصحيح الإلكتروني بكافة السنوات الدراسية بكليات ومعاهد الجامعة، وأن تتم كافة الامتحانات بالسنوات الدراسية المختلفة بما يسمح تصحيحها إلكترونياً بداية امتحانات من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بجهد وتعاون أعضاء مجلس الجامعة من أجل خدمة العملية التعليمة والنهوض بها، ما أنعكس على نجاح الجامعة فى تغيير ثقافة الكتب الورقية للمقررات الدراسية واستبدالها باستخدام الأسطوانات الإلكترونية التي بدأ العمل بها العام الجامعي الماضي مع استمرار وجود الكتب الورقية بمراكز توزيع الكتاب بالكليات بسعر التكلفة، مشيراً إلى أن التحدي الحالي أمام إدارة الجامعة هو استبدال ثقافة المحاضرات الحضورية بنظام نشر ثقافة المحاضرات الإلكترونية التفاعلية على نحو منظم وعالي الجودة يحقق متطلبات الخدمة التعليمية على الوجه الأمثل وهو الأمر الجاري العمل على تحقيقه

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التحول الإليكتروني بدأ جزئياً بالفعل فى تطبيقه خلال الأعوام السابقة ولكن من المقرر أن يتم تعميمه بالكامل على كليات الجامعة بدءاً من العام الجامعى الجاري مع استثناء بعض المواد الدراسية بالكليات العملية التى لا يمكن خضوعها للامتحان إلكترونياً، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة وجه عمداء الكليات بزيادة عدد الأسئلة الامتحانات الالكترونية على نحو يحقق تغطية أغلب المقرر الدراسى وتكثيف العمل من أجل إنشاء بنوك أسئلة استرشادية فى كافة كليات الجامعة لخدمة الطلاب وتيسير الخدمة التعليمية المقدمة .