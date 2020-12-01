"مياه الشرب بأسيوط": خطة توعوية لرفع الوعي الثقافي المائي بالمدارس

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد جهودها في توعية الأجيال الصاعدة بمختلف مدارس المحافظة طبقا للخطة التوعوية المعلنة طوال العام الدراسى نحو رفع الوعي الثقافي المائي لترشيد استهلاك المياه والتعامل معها بأرقى السلوكيات الصحيحة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الأنشطة التوعوية التى ينفذها الفريق التوعوى يأتى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بأسيوط للتواصل مع الطلاب بمختلف الفئات العمرية بمدارسهم هذا من ناحية، وتنظيم زيارات ميدانية للمحطات المرشحة الكبرى لتعريف الطلاب بمراحل معالجة المياه لتكن هذه المعرفة هى الأصدق لتحريك دوافعهم نحو أهمية الحفاظ على كل قطرة مياه.

وفى سياق متصل جاب الفريق التوعوي معظم مدارس مركز أسيوط مع بداية العام الدراسي حيث استقبلت مدرسة الانتصار للغات الفريق التوعوي ومدرسة النهضة الإعدادية بنات مصطحبة فريق سيارة خدمة العملاء المتنقلة والتوعية معه لجذب انتباه الأجيال الصاعدة نحو الرسائل التوعوية وبرامج المحاكاة وكيفية تركيب القطع الموفرة كإحدى الوسائل لترشيد استهلاك المياه، وتعليمهم كيفية صناعة الصابون من الزيوت المستعملة كأداة لحسن استخدام شبكات الصرف الصحى بالإضافة إلى تعليمهم كيفية شحن العدادات فضلا عن إمكانية تقديم أى خدمات تخص مسئولي المدرسة من خلال المركز الداخلى للسيارة وتواصل الفريق التوعوي مع التلاميذ مقدما لهم بعض الهدايا التذكارية بعد أن قدموا لهم ندوة توعوية عن أهمية الحفاظ على المياه كعنصر مهم وأساسى فى حياة الانسان.