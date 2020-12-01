الخميس.. انطلاق فعاليات الدورة 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير

تبدأ صباح الخميس الدورة الثالثة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى الخميس 17 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن هذه الدورة يشارك فيها 8 فنانين مصريين، بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، و12 من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى.

وأضاف "عبدالوهاب"، أن دورة هذا العام تلقي تحدياً كبيراً نظراً لظروف جائحة كورونا التي أثرت علي العديد من الأنشطة في كل العالم وخاصة ذات الصبغة الدولية، وأن قطاع الصندوق يقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى أنشطته، وذلك لإظهار أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية.

تتكون لجنة الملتقى العليا من: الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من الدكتور عماد أبو زيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسيراً عاماً، الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور عادل ثروت الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الدكتورة جيهان فايز الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، الدكتورة أمل نصر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، الدكتور صالح عبد المعطى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر والدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة .

يشارك في الدورة الـ13 من الملتقي الفنانين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبدالفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب عادل كبيدة من السودان، وسمير الدهام من السعودية.

كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.