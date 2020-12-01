رئيس "التنمية الثقافية" يفتتح معرض "فن الكم" بمركز طلعت حرب

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز طلعت حرب الثقافي، مساء أمس الإثنين، معرض "فن الكم" ونتاج ورشة الرسم بالضوء.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب "عبدالوهاب" بالحضور والمشاركين متحدثًا عن دور الفن والثقافة من خلال المراكز الثقافية في المناطق الشعبية وخاصة مركز طلعت حرب الثقافي، معربًا عن مدى الفخر لمصر بما يُقدم من فنون راقية ترتقي بالمجتمع وتُساهم في تشكيل وجدان الأطفال والشباب.

بدأ الحفل بمقتطفات من أشهر الباليهات العالمية، وعرض بالية حديث للأطفال، أعقب ذلك كلمة الفنان أحمد غويبة رئيس الأكاديمية الدولية لفن الكم عن منطقة الشرق الأوسط، مقدمًا شرحا مصحوبا بفيلم تسجيلي عن "فن الكم" الذي خرج من عباءة الفيزياء الحديثة.

بدأ الفيلم بتقديم من روبيرتو دنتي رئيس الأكاديمية الدولية لفن الكم بإيطاليا، حيث تحدث عن نشأة هذا الفن وتاريخه وأكد على عظيم العلاقات بين مصر وإيطاليا من خلال الفنون وخاصة الفنون الحديثة التي تُحاكي علوم الفيزياء والضوء والظل والقوانين الطبيعية للبيئة والحياة، ومدى انعكاسها على الأعمال الفنية لتحسين إحساس الزمان والمكان بإضافه بُعد رابع بخلاف الطول والعرض والارتفاع، كما تحدث عن الفيزيائي "ماكس بلانك" رائد الفيزياء الحديثة المُوحي بهذا النوع من الفن.

وافتتح عبد الوهاب، والدكتور أرسيني ستاركوف نائب مدير المركز الثقافي الروسي، والدكتور شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز، والدكتور عادل بدر مدير مركز طلعت حرب معرض نتاج فناني الكم من لوحات ورسم على الملابس، بالإضافة إلى عرض نتاج ورشة "الرسم بالضوء"، تحت أشراف الفنان أحمد غويبة، واستمع الحضور لشرح "غويبة" عن اللوحات وعن مدى قدرة هذا الفن في التعبير فكانت إحدى اللوحات تُصور الخلايا العصبية في جسم الإنسان، وأخرى هي نتاج فني يستخدم لعلاج المرضى النفسيين من خلال الطاقة، وجاءت أحد اللوحات تُعبر عن كسر حدود الزمان والمكان من خلال الجمع بين حضارتين متباعدتين تاريخيًا.

وفي نهاية الجولة تحدث "عبدالوهاب" مع مجموعة من الأطفال المشاركين حول كيفية صناعة اللوحات وما يقصدون منها، وأثنى عليهم بكلمات مُشجعة لهم مُتمنيًا دوام التوفيق.

ضم المعرض أعمال 24 فنان من مصر، فلسطين، إيطاليا، روسيا، أمريكا، أستراليا، إسبانيا، موريشيوس، الأرجنتين، وعرض تطبيقات من اللوحات الفنية في تصميم الأزياء.

أعقب ذلك في السابعة مساء عرض فني بعنوان "موسيقي الشعوب" بالمسرح المكشوف بالمركز، تضمن فقرات من البالية والرقص الحديث أشراف وإخراج الفنانة فاطمة مرزوق، وهي حاصلة على دبلومة المعهد العالي للباليه من أكاديمية الفنون بالقاهرة، والمعهد العالمي للرقص التابع لليونيسكو.

واختتم الحفل بكلمات للدكتور عادل بدر مدير المركز وشريف جاد، وأرسيني ستاركوف الذي شكر الحضور وأثنى على عمق العلاقات بين مصر وروسيا من خلال الفنون قائلًا بالعربية "أحب مصر".