وفاة نائب رئيس مدينة الدلنجات إثر إصابته بكورونا

توفي المحاسب رجب قنديل، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد احتجازه داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

"ببالغ الحزن والأسى ننعي المغفور له بإذن الله تعالى رجب قنديل، نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات، سائلين العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يحرم جسده الطاهر على النار وجميع موتى المسلمين" بهذه الكلمات نعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة مجدي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية، وجميع العاملين بالوحدة المحلية والقرى التابعة، فقيدهم الذي توفي صباح اليوم.

يشار إلى أن الفقيد آخر ما كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم 17 نوفمبر الماضي، قائلا: "يا رب لا ملجأ إلا إليك يا الله، اشفني وأشف كل مرضى المسلمين".