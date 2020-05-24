وفاة موظف بعيادة نائب في البرلمان عن أبو كبير إثر إصابته بكورونا

توفى شخص يعمل في عيادة طبيب وعضو بمجلس النواب عن دائرة مركز أبو كبير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية إن "ح ا ح " مقيم بقرية الرحمانية التابعة لمركز أبو كبير ويعمل موظف استقبال بعيادة الدكتور " محمد حبيب " عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو كبير توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن فريق الطب الوقائي تولى اليوم مهمة إنهاء مراسم دفن الجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتوفي كان لديه شقيق أكبر منه توفى قبل 3 أيام حيث جرى نقله إلى مستشفى الأحرار وجاء تشخيص الوفاة نتيجة "التهاب رئوي".

وأضاف أن فريق مكافحة العدوى انتقل إلى القرية لإجراء أعمال التطهير والتعقيم وتم عزل منزلي لعدد 6 منازل مقيم بها عدة أسر مجاورين لمنزل المتوفي ومتابعتهم تحسبا لظهور أعراض الفيروس عليهم، نافيا ما تردد على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة أكثر من 300 شخص بالقرية بالفيروس.