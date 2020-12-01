وفاء عامر لـ دينا الشربيني بعد أنباء انفصالها عن الهضبة: ربنا معاكي

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد ما تردد من أنباء عن انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مع نشر صورة للفنانة دينا الشربيني، قائلة: "إنتي موهوبة، وممثلة شاطرة، ربنا معاكي".

واستطردت وفاء عامر "مخلصة ربنا معاكي يا جدعة، لقيتني عايزة اكتب كده".

وكانت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب، قد كشفت عن وقوع خلافات بينه والفنانة دينا الشربيني خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات التي احتدت بين عمرو دياب، ودينا الشربيني، في الأيام الأخيرة، لاسيما وأن بينهما مشروعًا دراميًا مشتركًا مع شبكة "نتفليكس" العالمية.

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما سويًا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".

وكان السيناريست تامر حبيب، قد أكد اقترابه من كتابة مسلسل عمرو دياب الجديد الذى تعاقد عليه مع شركة "نتفلكس" حتى يبدأ تصويره مع بداية العام الجديد 2021.

وأوضح حبيب لـ"الوطن" أنه لم يبدأ في كتابة سطوره حتى اللحظة، ولكنه يجهز فكرة سيعرضها على دياب وباقي فريق العمل، الذي مازال يتم تكوينه حتى الآن.

وأشار حبيب إلى أن المرشحة الأولى والأساسية للمسلسل هي دينا الشربيني، وذلك تأكيدا لما نشرته "الوطن" منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تحت عنوان: "تفاصيل مسلسل عمرو دياب مع نتفلكس.. 15 حلقة وتوقعات بظهور دينا الشربيني"، موضحًا أن القصة حتى الآن لم تُظهر وجود قصة حب تجمعهما من عدمها.