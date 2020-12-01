وفاء عامر تؤدي دورا جديدا.. تفاصيل "خان تيولا" المصنف فيلم رعب

يقام مساء اليوم العرض الخاص لفيلم "خان تيولا" للفنانة وفاء عامر، والتي تجسد خلال الفيلم دورا جديدا عليها حيث تجسد دور زوجة رجل مغربي يمتلك فندقا يحمل اسم "خان تيولا" ويتعرضان للعديد من الأزمات تشهدها أحداث الفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة، برومو دعائيا لفيلم "خان تيولا"، الذي أوضح أن الأحداث تدور خلال حقبة زمنية في بدايات القرن الماضي، في إطار من الرعب والتشويق والإثارة.

كما نشرت وفاء عامر برومو الفيلم عبر انستجرام وشوقت به الجمهور معلنة عن موعد العرض الخاص.

فيلم "خان تيولا" بطولة الفنانين وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، راندا البحيري، عبير منير، تأليف وإخراج وسام المدني.

تدور أحداث فيلم "خان تيبولا" في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي تعيش فيه أسرة مكونة من زوج وزوجة ونجلهما وابنتهما، ويصل إليهم في ليلة ما نزيلًا جديدًا يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث الفيلم، في إطار من التشويق والإثارة والرعب.

وقد صنف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الفيلم لمن هم فوق عمر 18 عاماً، خاصة أن أحداثه تدور في إطار تشويقي من الرعب.

وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التي سيطرح بها الفيلم، وكان التعليق الأكثر انتشاراً على الإعلان الدعائي "الفيلم في عظمة بتحصل.. بس هو الفيلم دا رعب".