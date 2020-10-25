"النقض" تلغي حكما بسجن الكاتب أحمد الخطيب في "إهانة الأزهر"

في حكم تاريخي يُعد انتصارًا لحرية الصحافة المصرية من أعلى محاكم مصر، قبلت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بسجنه 4 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، في الدعوى المقامه ضده من شيخ الأزهر والمستشار محمد عبدالسلام، وأمرت المحكمة بإلغاء العقوبة السالبة للحرية "السجن"، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة «زينهم»، في مارس 2018 بسجن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، 4 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضده.

وتقدم "الخطيب"، بمعارضة على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه، غيابيًا، والقاضي بسجنه لمدة 4 سنوات، لاتهامه بإهانة مشيخة الأزهر، إلا أن المحكمة رفضت المعارضة وأيدت حكمها السابق بالسجن، ولجأ "الخطيب" للطعن أمام محكمة النقض، التي طرحت الحكم المطعون فيه، على بساط بحثها، وقضت بإلغاء حكم السجن.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، "الخطيب" للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنايات بعد اتهامه بإهانة الأزهر، ونشر أخبار وشائعات كاذبة عنه وعن رجاله وكبار علمائه، وصدر بحقه حكم السجن، الذي ألغته محكمة النقض اليوم، واعتبرته حكما سالبا لحرية الصحافة والرأي والتعبير، مما يعد انتصاراً كبيرًا لحرية الصحافة.