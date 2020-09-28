أحمد الخطيب: إذاعة تسريبات الإخوان وكشف حقيقتهم أصبحت واجبة الآن

علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، على التسريب الذي انفرد به موقع "العربي الحديث"، وظهر به أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وقيادي من جماعة الإخوان، وكان محور الحديث يدور بينهما عن فشل الجماعة في تحقيق هدفها في حشد المواطنين للمظاهرات، وتسببت تلك التسريبات في اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر.

وقال "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، إن هذه الأحاديث تُعد خيانة للدولة المصرية من قبل تلك الجماعة الإرهابية، مشيدًا بإذاعة مثل هذه التسجيلات، وأوضح أن هذه التسجيلات أثبتت براعة الإعلام المصري الذي انتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وكان يجب على الشعب المصري أن يعي بأن هؤلاء المجموعات مرتزقة وخانوا دولتهم، وخانوا الأوطان وكل شيء.

وأوضح مدير تحرير جريدة "الوطن" أن تركيا كما تدعم أيمن نور ومحمد ناصر وحمزة زوبع، تقوم بدعم أيضًا جماعات مرتزقة تحارب بهم تارة في ليبيا، وتارة في العراق، وتارة في سوريا، مؤكدًا أن النظام التركي حول جماعة الإخوان الإرهابية إلى مجموعات مرتزقة يبحثون عن من سيدفع أكثر، وقامت بحصر هؤلاء وتقوم بالمحاربة بهم.

وأشار إلى أن أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، مجموعة مرتزقة، وإذاعة مثل هذه التسجيلات والكشف والتعرية هي أصبح واجبا وحقا، المعركة الآن هي معركة الإعلام وهي معركة الفصل والكشف، حتى يرى الناس حقيقة هؤلاء وأنهم مجموعات من الخونة والمرتزقة هذا هو واجب الوقت الآن، إذاعة مثل هذا التسريب مهم جدًا، حتى يعرف المواطنون المنظومة التي تدار ضد الدولة المصرية والشعب المصري.