اختيار مجدي الحساني قائما بأعمال النقابة العامة للعاملين بالبريد

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختيار مجدي فؤاد الحساني نائب أول لرئيس النقابة العامة للبريد، قائما بأعمال النقابة العامة لحين إجراء انتخابات، وذلك خلفاً لرئيس النقابة العامة سعيد حسيب حسيب والذي رحل إلى رحاب ربه قبل أيام قليلة، وذلك طبقا للائحة ولقانون النقابات العمالية.

حضر الاجتماع وأداره الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، وكذلك عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، نائب رئيس إتحاد عمال مصر.

وانعقد الاجتماع، مساء أمس الإثنين، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدأ بدقيقة حداداً على روح رئيس النقابة العامة السابق، ودارت نقاشات تركزت جميعها على أهمية الالتزام بالقانون واللائحة، وكذلك بث روح التماسك والوحدة من أجل الحفاظ على تماسك وقوة النقابة العامة باعتبارها من النقابات الاستراتيجية التي تضم في عضويتها 50 ألف عامل منتشرين على مستوى الجمهورية، وتتعامل بشكل يومي مع المواطن.

وتعتبر النقابة العامة للعاملين بالبريد ضمن الـ27 نقابة عامة العضوة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

الوطن تنفرد بنشر خبر اختيار حساني رئيسًا لنقابة البريد

وكانت مصادر كشفت، لـ"الوطن"، أمس، عن أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختار مجدي حساني، قائما بأعمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد.

وقالت المصادر، إنّه جرى اختيار حساني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، خلفا لسعيد حسيب، رئيس النقابة، الذي وافته المنية قبل يومين.

وأضافت المصادر، أنّ مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالبريد، برئاسة محمد وهب الله، لاتخاذ القرار بشأن مجدي حساني، موضحة أنّه قائم بالأعمال لحين إجراء الانتخابات بصفته النائب الأول لنقابة العاملين بالبريد.