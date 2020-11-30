"البريد" تطرح خدمات جديدة بداية من 2021: مكاتب متنقلة وتوثيق

تعتزم الهيئة القومية للبريد طرح حزمة خدمات جديد مع بداية العام المقبل، والتوسع في تقديم خدماتها المتاحة حاليًا.

وقال مصدر بالهيئة، إن العام المقبل سيشهد توسع هيئة البريد في تقديم خدمات التوثيق في أكثر من 109 مكاتب، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن نشر خطة مكاتب البريد المتنقلة داخل وحدات المرور مستمرة، وسيتم التوسع في هذه الخدمة بداية من العام المقبل، وتابع بأن الهيئة ستبدأ صرف المعاشات عبر هذه المكاتب لتقليل الزحام على المكاتب الأساسية، مشيرًا إلى أنها مكاتب غير منتظمة ويتم الاحتياج إليها بأوقات صرف المعاشات لتقليل الزحام.

وأكد المصدر، أن الهيئة تعمل حاليًا لنشر ما يقرب من 150 ماكينة صراف آلي جديدة لتقليل الزحام على الماكينات المنتشرة في أغلب مكاتب الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة القومية للبريد، تمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع، ومنذ ثلاث أعوام بدأت خطة لتطوير المكاتب لتكون مشابهة للبنوك، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية كراسات شروط الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، عبر مكاتب البريد التي شهدت زحامًا شديدًا للشراء.

وطُرحت 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في 10 مدن جديدة، وذلك ضمن الإعلان الرابع عشر مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة".

ووفقًا لوزارة الاسكان، فإن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص.