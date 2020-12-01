مجلة "تربية الطفولة" بجامعة أسيوط تحصل على مركز متقدم في التصنيف العربي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن حصول مجلة "دراسات فى الطفولة والتربية" الصادرة عن كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة على معامل تأثير1.04 وفق تصنيف معامل التصنيف العربي لعام 2020.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، في تصريح له، اليوم، بحرص كوادر الكلية على الإسهام فى تطوير أدائهم العلمي والبحثي وفق أحدث معايير التقييم والنشر الدولي، ما أثمر عن حصول الكلية على هذا المركز المتقدم فى تصنيف معامل التأثير العربى والذي يعد من أهم التصنيفات العربية التى تقيس درجة أهمية المجلات العلمية ضمن مجال تخصصها البحثي.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هاشم، عميد الكلية، أن هذا الإنجاز نقطة مضيئة تضاف إلى سجل الكلية التى تعد من الكليات الحديثة بالجامعة وتحظى منذ نشأتها بدعم متميز من إدارة الجامعة وهو ما أسهم فى تفردها وتميزها على مختلف الأصعدة، لافتة إلى أن حصول المجلة على هذا المركز المتقدم يجعلها من المجلات المعتمد عليها فى هذا المجال نظراً لجودة أبحاثها وتميزها الأكاديمى.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، تميز الجامعة فى مجال النشر العلمي للبحوث والدراسات والأوراق البحثية فى مختلف المجالات الطبية والتربوية والإنسانية وغيرها، ما يعكس حرص الجامعة على دعم الحركة البحثية وبناء كوادر بحثية متميزة من خلال اهتمامها بمتابعة تطوير المجلات العلمية الصادرة عن الكليات المختلفة بالجامعة والتي تقدم بحوثا علمية تنشر فى العديد من المجلات والدوريات على المستوى المحلى والدولي والتي تسهم فى توثيق المعرفة العلمية لتكون مرجعاً أكاديمياً للباحثين، فضلاً عن رفع تصنيف الجامعة فى التصنيفات العالمية والدولية.