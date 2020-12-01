"القباج" تتفقد دار الأمل للأطفال الأيتام والرضع بكفر الشيخ

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، دار الأمل للأطفال الأيتام، التي تضم 27 طفلا من عمر عامين ونصف العام وحتى 7 أعوام، وتقدم الدار رعاية نفسية واجتماعية وصحية كاملة، كما تفقدا دار الأطفال الأيتام الرضع، والتي تضم 24 طفلا من عمر يوم وحتى 3 سنوات، بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد.

وخلال زيارتها للمحافظة، اليوم، تفقدت الوزيرة جمعية الهلال الأحمر، وتضم جناح رعاية مركزة بقوة 10 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، و10 حضانات و2 جهاز تنفس صناعى و 4 أجهزة سباب.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة فخورة بما تم إنجازه إيماناً بدورها تجاة المجتمع وتنميته ولحرصها على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية لافتة إلى أن الدور الذى تقوم به الوزارة هو استمرار لدور الدولة .

وقدم َاللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شكر خاص للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الأجتماعى، على دعمها واهتمامها بالأطفال الأيتام والمهمشين، وعبر عن سعادته بهذا التعاون الجاد على أمل أن تتجدد سبل التعاون بالمزيد من المشروعات المشتركة في المستقبل.

ومن المقرر أن تزور الوزيرة، حضانة الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لمناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعاً، إضافة لزيارة مشروع فرصة"الدواجن البيضاء "بالشهابية بقرية الشهابية .

كان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أكد في تصريحات سابقة، أن "التضامن الاجتماعي" تسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.