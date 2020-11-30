محافظ كفر الشيخ: منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا حمل رقم 1138 لسنة 2020، بشأن الموقف الحالي من فيروس كورونا المستجد، حيث قرر المحافظ منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، بناءً على تقارير مسندة بمستندات من مؤسسات حكومية تفيد إصابتهم.

وجاء بقرار المحافظ، أنه تقرر منح إجازة استثنائية للسيدات الحوامل، وكذلك التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن أربع سنوات، على أن تكون إجازة استثنائية مدفوعة الأجر من غد لحين إشعار آخر، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل الخاصة.

وأكد القرار في مادته الثانية، أنه يمنح إجازة لمدة أسبوعين لكل من تظهر عليه أعراض مؤكدة لفيروس كورونا، وعليه الالتزام بالعزل المنزلي لحين الشفاء وذلك بعد عرضه على لجنة التأمين الصحي المختصة، أو انتقال لجنة طبية متخصصة (محددة) إلى محل إقامة المريض.