اليوم.."وزيرة التضامن" تفتتح 620 مشروعا بكفر الشيخ

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، وافتتاح 620 مشروعًا.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضانة الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء، ومناقشة مشكلات صناعة "الكليم" بفوه، وتسليم 620 مشروعًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة، والأسر المنتجة، وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.

كما أكد "نور الدين" أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، لافتًا إلى حرص المحافظة والوزارة على توطيد العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.