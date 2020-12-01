رئيس التحرير

محمود مسلم

اليوم.."وزيرة التضامن" تفتتح 620 مشروعا بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
08:35 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، وافتتاح 620 مشروعًا.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضانة الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء، ومناقشة مشكلات صناعة "الكليم" بفوه، وتسليم 620 مشروعًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة، والأسر المنتجة، وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.

كما أكد "نور الدين" أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، لافتًا إلى حرص المحافظة والوزارة على توطيد العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

اقرأ المزيد:

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح عددا من المشروعات بالشرقية

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك طلاب جامعة مصر حفل تخرجهم

الخشت يهدي وزيرة التضامن الاجتماعي أكبر درع تكريم من جامعة القاهرة

فيديو.. وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات النواب 2020

وزيرة التضامن تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية بعد تطويره

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض "ديارنا" بمارينا 5