بعد خسائر دامية.. أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية 0.5%

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر، الذي يمثل ملاذا آمنًا، في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد "كوفيد-19" مما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1785.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينيتش"08:25 بتوقيت القاهرة".

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولار للأونصة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو الماضي.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لكوفيد-19 ، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى إفادة سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي"، جيروم باول، أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، والتي ستقدم مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية.