الذهب يرتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات.. وخبير: سعره عادل جدا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا يُقدر بأكثر من 5 جنيهات في العيار الواحد، وذلك في بداية تعاملات اليوم بسوق المال والبورصات العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 899.72 جنيه مقابل 894.33 جنيه أمس، وعيار 21 مبلغ 787.27 جنيه مقابل 782.55 جنيه أمس، فيما سجل عيار 18 مبلغ 674.80 جنيه مقابل 670.76 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 6,298 جنيه.

وقال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب يُعد خزينة للأموال، وكذلك زينة لمن ترتديه، كما أن سعر الذهب بمصر مرتبط بالبورصة العالمية، وسعر اليوم يحركه الاقتصاد، وحال استقرار الاقتصاد، يهبط أسعار الذهب، موضحًا أن العلاقة بين الاستثمار والذهب عكسية، فمع نزول سعر الذهب يرتفع سعر البترول، والعكس صحيح.

وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن أسعار الذهب بدأت في العودة للمعدلات الطبيعية مع انتعاش الصناعة، كما أن السعر الآن مناسب للشراء ومن الممكن أن تزيد الأسعار قليلا، ولا يوجد شيء اسمه ذهب صيني.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن من يُطلق عليه ذهب صيني، هو إكسسوار ولا يمكن إطلاق لفظ "ذهب" عليه، ناصحًا المواطنين بالعمل على شراء الذهب الفترة الحالية نظرًا لانخفاض سعره، فسعر الذهب انخفض بسبب الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه يتم بيع الذهب بسعر منخفض حتى يتم استثمار الأموال في الاقتصاد والدليل على ذلك ارتفاع سعر البترول، مضيفًا :" أعتقد أن الذهب لن ينخفض أكثر من ذلك في الفترة المقبلة والسعر الحالي هو سعر عادل جدًا".