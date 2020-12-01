أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم 1 ديسمبر في بداية التعاملات الصباحية مقارنًا بأمس، التي شهدت تراجعًا قرابة 4 جنيهات في الأعيرة كافة، وذلك بعد أن شهد الذهب عدة ارتفاعات وانخفاضات على مدار الأشهر الماضية بفضل اكتشاف عقار علاج فيروس كورونا ومن قبلها الانتخابات الأمريكية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 885 و887 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 774 و776 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 663 و665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6192 و6208 جنيهات.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

وكان وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، قال إنّ السبب في تذبذب أسعار الذهب، يرجع إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، مشيرا إلى أنّ الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام، لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأضاف واصف، في مداخلة هاتفية له في برنامج "صالة التحرير"، أنّه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب مره أخرى، نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنّ هذه الفترة التي تشهد تراجع في الأسعار، بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وقال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

شراء الذهب والاحتفاظ به فترة طويلة

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلية يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شرائه لبيعه في المستقبل القريب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.3% إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4% يوم الأربعاء الماضي في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1945.40 دولار.