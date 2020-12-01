محافظ الغربية: تلقينا 136 ألفا و409 طلبات تصالح على مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، اليوم، أن المحافظة تلقت 136 ألفا و409 طلبات تصالح على مخالفات البناء بإجمالي 871 مليون و141 ألف جنيه، عقب غلق باب التقدم للتصالح على مخالفات البناء في 30 نوفمبر.

وأوضح أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.

في وقت سابق، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تسليم 11 عقداً لتقنين أملاك الدولة للمستفيدين من واضعي اليد طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، وأشار المحافظ إلى أن الدولة بكل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي واسترداد حق الشعب.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تسليم ١١ عقدا لتقنين وضع أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ٣ منها في بسيون، ٢ بالسنطة، ١ بكفر الزيات، ١ بزفتي، ٢ بقطور و ٢ بالمحلة.

وأضاف إجمالي عقود التقنين التي تم تحريرها وصل إلى 773 عقداً، وهذا يعد إنجازاً وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.