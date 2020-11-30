السجيني: حصيلة التصالح في مخالفات البناء ستدعم منظومة الصرف بالمحافظات

أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستجابة المواطنين مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن المواطن كان على أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء.

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم والمخصصة لمناقشة اليات مواجهة الأمطار، إن المواطن كان مدركا لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء، بحسب قوله.

وأوضح "السجيني"، "يجب أن يتم توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح، لمواجهة أزمة الأمطار في الإسكندرية"، مشيرا إلى أنه حينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها ستجلب الدولة المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على وجود خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة.