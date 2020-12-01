تركيب 50 وصلة مياه وإعادة تأهيل 30 سقفا بالقرى الأكثر احتياجا في سوهاج

واصلت جمعية "الهمة" للمساعدات الاجتماعية، أنشطتها التنموية على مستوى المحافظات، حيث أطلقت قافلة تنموية موسعة بمركز المراغة في سوهاج، اليوم، في إطار جهود الدولة لدعم غير القادرين بالقرى الأكثر فقرًا.

وقال إمام صقر، رئيس مجلس إدارة جمعية "الهمة" للمساعدات الاجتماعية، إن القافلة استمرت لمدة ثلاث أيام، انتهت أمس، ونجحت في تنفيذ 50 وصلة مياه، وتركيب 30 سقف لمنازل غير القادرين، وتجهيز ثلاثة عرائس من الأيتام، وتوزيع البطاطين، وكذلك توزيع لحوم للأسر الأكثر احتياجا بمركز المراغة، مشيرًا إلى أن الحالات المستفيدة تخضع لدراسة الحالة الاجتماعية للتأكد من استحقاقها وفقا لمعايير جادة تضعها الجمعية.

وأضاف صقر، أن القافلة تأتي ضمن حملة "دفء الشتاء" التي أطلقتها جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية، والتي تهدف لستر بيوت غير القادرين من خلال تأهيل أسقف منازل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين والألحفة لمواجهة برد الشتاء، وعمل وصلات المياه، وتجهيز عدد من العرائس الأيتام وتوزيع اللحوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهمة، أن الهمة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وأيضًا تهدف لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمة المقدمة لتوفير حياة كريمة لغير القادرين بالمجان.

وأضاف صقر، أن القافلة هى التاسعة التي تطلقها الجمعية بمحافظة سوهاج حيث شملت القوافل عدة مراكز منها قرى قاو غرب، الشوكا، العتامنة الأربعين، الريانية، مشطا، طما التابعين لمركز طما، وقرى كوم بدر والخزندارية، وبنجا، والشيخ رحومة التابعين لمركز طهطا، وقرى عزبة بني هلال، الحريدية، نجع الماسخ، العطوة، البطاخ، البهاليل، الغريزات، الشيخ شبل، فزارة التابعين لمركز المراغة.

يُذكر أن جمعية الهمة للمساعدات الاجتماعية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2011 برقم إشهار 8129، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وكفالة طلاب العلم، وتوصيل المياه، والمساهمة في زواج اليتيمات، وغيرها من المجالات التنموية.