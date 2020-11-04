"خير بالتقسيط".. مبادرة لدعم زواج اليتيمات وإعاداة الإعمار بأسوان وقنا

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية جديدة، تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة أسوان (أسوان، وإدفو، ودراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة).

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمواطنين أن يتبرعوا على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريا لمده 10شهور؛ ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأكد "شعبان" أن مبادرة "خير بالتقسيط" إنسانية، تأتي في إطار مبادرات الأورمان، التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين؛ لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وقائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي، من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات خيري إنساني، أطلقته الجمعية قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه، لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات، في بناء حياة جديدة.

يذكر أن جمعية الأورمان، ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت فى زواج 19893 فتاة يتيمة، بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، منهم 1263 في محافظة أسوان، ويتم اختيارهن وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون عقد قرانها بالفعل، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية، من واقع بحث ميداني تجريه الجمعية لها.

وفي نفس السياق، ساهمت جمعية الأورمان في تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا، والاولي بالرعاية في محافظة قنا، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وقسوة برودة الجو والسقيع، التي تعاني منه بعض الأسر.

وتهدف مبادرة جمعية الأورمان إلى تسقيف المنازل المتهالكة تمامًا أو بدون سقف، عبر تبرعات المواطنين؛ إذ تعرش الأسقف، وتركب الأبواب والشبابيك، لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

وبحسب بيان الجمعية، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الأخيرة بدأت في اعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة قنا، ونجحت حتى الآن في تنفيذ ذلك بعدد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحائها.

ومنذ انطلاق مشروعها، ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع "أكفل قرية فقيرة"، وتعريش أسقف 20186 منزلا بجميع المحافظات، منهم إعادة إعمار 1050 منزل، وتعريش 920 في محافظة قنا.

ولتحفيز المواطنين على التبرع والمساهمة في تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف تعريش المنازل المتهالكة بالقرى والمراكز بقنا.

وأوضح "شعبان" أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمواطنين، التبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريا، ولتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه، على أقساط ممتدة لمدة 10 شهور، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، أن مبادرة "خير بالتقسيط" إنسانية، تأتي في إطار مبادرات الأورمان، التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين؛ لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي، من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجا.