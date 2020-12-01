جامعة سوهاج تختتم فعاليات المسابقة الفنية "يلا نغني"

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المسابقة الفنية الكبرى "يلا نغني" اليوم، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني برعاية الشباب المركزية بالجامعة، وتنافس فيها 77 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة، بقاعة المؤاتمرات الكبرى بالحرم القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وجمع كبير من الطلاب.

وألقى رئيس الجامعة كلمة، أكد فيها أن الهدف من المسابقة اكتشاف المواهب الفنية الكامنة لدي الطلاب وتنميتها ومساعدتهم للوصول لمستوى التمثيل المحلي والدولي باسم منتخب الجامعة، مشيراً إلى أن كلية التربية النوعية سيكون لها دور كبير في اكتشاف تلك المواهب، وتخريج كوادر مميزة تؤثر في الذوق العام وتسهم في تطوير وتجميل الميادين والإشتراك في المسابقات الفنية بأنواعها داخل وخارج الجامعة.

من جانبه قال صبري إبراهيم، إن المسابقة تنافس فيها 77 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة في مجالات مختلفة منها الغناء، العزف، الإنشاد الديني والترانيم، موضحاً أن نخبة من ذوي الاختصاص شاركت في التحكيم منهم أحمد عبدالهادي حسن مدرب مركز فنون كورال الجامعة، الدكتور باسم زاهر بكلية التربية النوعية جامعة أسوان، وحسام عبدالعال مدرس منتخب الموسيقى بالجامعة.

وأشار "صبري" إلى أن نتائج مسابقة الغناء "طلبة" انتهت بفوز علي دهشور بكلية التربية بالمركز الأول، أحمد ناصر، بكلية العلوم بالمركز الثاني، محمد محمود، بكلية التربية الرياضية، بالمركز الثالث، وبالنسبة "للطالبات" فازت كل من شيماء منصور عبدالله، بكلية الطب البشري بالمركز الأول، ايريني صبحي، بكلية الصيدلة بالمركز الثاني، ياسمين علام، بكلية التربية النوعية بالمركز الثالث.

وقالت انتصار أبو الدهب، إن مسابقة العزف "طلبة"، فاز فيها الطالب محمد إبراهيم بكلية الحقوق بالمركز الأول، أمجد هاني بكلية العلوم بالمركز الثاني، وكيرلس جوزيف بكلية التجارة بالمركز الثالث، أما "الطالبات" فقد حصلت بارثينا دانيال بكلية الصيدلة على المركز الأول، رنا كمال بكلية التمريض على المركز الثاني، كما حصلت جهاد خالد بكلية الآداب علي المركز الثالث.

وأضافت "أبو الدهب"، أنه في مسابقة الانشاد الديني حصل الطالب أحمد حازم بكلية العلوم على المركز الأول، وعمرو عماد بكلية تكنولوجيا التعليم علي المركز الثاني، كما حصلت الطالبة رفيدة محمد بكلية التربية النوعية على المركز الأول، وماجدة قاسم بكلية التربية علي المركز الثاني، أما في مسابقة الترانيم فقد فازت الطالبة كارمينا وصفي بكلية التربية علي المركز الأول، والطالبة كارولين ياسر بكلية العلوم على المركز الثاني.