تصل للحبس والإزالة.. عقوبات المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن من تخلف عن التصالح فى مخالفات البناء يتعرض لعقوبات تتراوح ما بين قطع المرافق والحبس والغرامة وأعمال الإزالة، مشيرا إلى أن تقنين الأوضاع يساهم في الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن هناك لجنة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تدرس حاليا موقف المتخلفين عن التصالح ومدى إمكانية إيجاد بدائل لتفادي العقوبات السابقة.

وأشار إلى أن الدولة قدمت تخفيضات في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة التي قدمتها الدولة لهم، لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وأوضح أن كل المحافظات شهدت إقبال كبير من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة ومن بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية خلال تقديم الطلب.

وأكد وجود مبادرة خصم 25% حال الدفع الفوري لقيمة التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، في عملية التقييم لأسعار التصالح، وتم فتح 320 مركز تكنولوجى والوحدات القروية بالإضافة إلى عدد من المدارس على مدار الفترة الماضية لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.