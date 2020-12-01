"آداب عين شمس" تكشف تطورات مبادرة تعليم الكبار: تجاوزنا 1000 فصل

قال الدكتور محمد محمود قاسم، مدير مركز الدراسات والاستشارات والتدريب ووحدة تعليم الكبار بكلية الآداب في جامعة عين شمس، إن الأمية مشكلة كبيرة في مصر ومزمنة منذ سنوات طويلة، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة لعب دورا كبيرا في حل مشكلات المجتمع.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الأمية هي أم كل المشكلات المجتمعية، وهو ما جعل الجامعة تحاول العمل على حل هذه المشكلة، إذ يصل عدد الآميين في القاهرة إلى نحو مليوني مواطن وفقا للبيانات الرسمية.

وتابع، "حاولنا من خلال طلابنا والجهود التي تبذلها الجامعة أن ننشئ وحدة في كلية نظرية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونحاول ألا يكون الطالب يبحث عن مصلحته الشخصية فقط، فنحن نحاول توطيد علاقتهم بالمجتمع وأن يشعرون بوجود مشكلة مجتمعية يجب أن يساهموا فيها وأن يلعبوا الدور الأكبر حلها".

وأشار إلى أن الجامعة شاركت في مبادرة محو الأمية قبل عامين من خلال التطوع وكانت تقدم مكافآت تشجيعية للطلاب، وكان الطلاب مقبلون على المبادرة بشكل كبير، لكن أزمة كورونا عطلت الأمر.

وتابع: "عندما وجدنا أن الخطوة ناجحة وعزوف بعض الطلاب، جرى إصدار قرار إلزامي لتسهيل الأمور الإدارية على الطلاب وتعليمهم التعامل مع الكبار اجتماعيا ونفسيا ما أدى إلى زيادة الإقبال الجيد والمحمود".

وأكمل: "بدأنا في الشهر الأول على مستوى الامتحانات التي تجرى كل 3 أشهر في هيئة تعليم الكبار، بامتحان خاضه 75 فصلا فقط، وفي الشهر الثاني المخصص للامتحانات زاد العدد إلى 745 فصلا، ومنذ حوالي أسبوعين احتفلنا بتجاوزنا الـ1000 فصل الذي تم فتحه للآميين، ويبلغ عدد الآميين 15 شخصا في كل فصل بحد أقصى، وأصبح هناك 2565 آميًا مسجلين على قاعدة البيانات في هيئة تعليم الكبار".