رئيس جهاز "أكتوبر": الهدف من تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات ترشيد الطاقة

أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، هو التنظيم وترشيد الطاقة.

وأشار "الشربيني" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للتراخيص، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020، أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال يتم بناء على نوع النشاط وحجمه، ونوع المنطقة المقام عليها المحال سواء كانت سياحية أو تجارية أو ما إلى ذلك.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه لا توجد أي مشكلة في المواعيد المخصصة للمدن الحرفية.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا اليوم، الأول من ديسمبر 2020، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري، والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين.

ووفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق في الحادية عشر مساءً (صيفا)، والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تزيد يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا)، والحادية عشر مساءً (شتاءً).

ووفقا للمادة الثانية، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الواحدة صباحا (صيفا)، والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاءً)، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار 24 ساعة (صيفا وشتاءً).

وبحسب المادة الثالثة من القرار الوزاري، ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا، وتغلق السابعة مساءً (صيفا)، والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرارا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية، بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص، بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.