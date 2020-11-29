تبدأ بإنذار.. عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الوزارة بشأن تثبيت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات تم دراسته بمشاركة جهات عديدة، وتم مراعاة المواعيد في فصول الشتاء والصيف وعدم إلحاق الضرر بأصحاب المحلات والتجار.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه لا رجعة في تطبيق القرار من أول ديسمبر المقبل، وسيتم التنبيه على أصحاب المحلات بالتزام مواعيد الفتح والغلق مع إنذار المخالفين، وحال استمرار المخالفة سيتم غلق النشاط لمدة شهر وعدم السماح بمعاودة الفتح إلا بتصريح من المركز التكنولوجي، وذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.

وتضمن القرار الوزاري مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال فترة الصيف والعاشرة مساءً فى الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال الصيف والساعة الحادية عشر مساءً فى الشتاء.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.