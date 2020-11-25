6 أيام على تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال

باق 6 أيام على تطبيق قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تثبيت المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال في مواعيدها للقضاء على فوضى المحلات، مؤكدا أن المواعيد الجديدة سيتم تطبيقها وستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الاشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بتطبيق القرار، أشار إلى أن التطبيق سيكون بالتعاون بين التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، لافتا إلى أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء صيفا والعاشرة مساءً في الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا، والساعة الحادية عشر مساءً شتاءً.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

أما مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً في الصيف والساعة السادسة مساءً بالشتاء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أما مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية يجوز تعديلها بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

أما الأنشطة المستثناة من قرار غلق وفتح المحال هي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.